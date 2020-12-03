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  3. 03 Aralık 2020 14:20

Trafik magandasının tehlikeli oyunu kamerada

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye bin 360 lira para cezası kesildi.

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