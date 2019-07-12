Trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına hakim olamadı
12 Temmuz 2019 11:45
Trafik polisine çarpan taksici gözyaşlarına hakim olamadı
İstanbul Beşiktaş’ta trafik kontrolü yapan polise ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi kafasından yaralanırken, polisin yaralandığını gören taksi sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı. Olay, saat 09.30 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TBM 06 plakalı ticari taksi sürücüsü Bülent Bulut, bir...