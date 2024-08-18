Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte 1 haftada tam 447 bin sürücüye ceza yağdı Trafikte 1 haftada tam 447 bin sürücüye ceza yağdı 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 09:56 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:56 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 8-15 Ağustos'ta 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini, 447 bin 672 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c19b302284702e8f0a3963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks villa alev alev yandı Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı