Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı 24 Eylül 2023 Pazar Saat: 20:55 Güncelleme: 24 Eylül 2023 Pazar 20:55 Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu fırlayan motosiklet sürücüsü, taksinin arka camından içeri girerek asılı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6510780a65ce4914e255f433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da Beşiktaş kendi evinde güldü! TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki... İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı