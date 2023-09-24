  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı

Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı

Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu fırlayan motosiklet sürücüsü, taksinin arka camından içeri girerek asılı kaldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı
Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi
Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da
Beşiktaş kendi evinde güldü!
TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi
İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu
Selçuk Bayraktar, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Taksimetreyi açmayıp öyle bir ücret istedi ki...
İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı