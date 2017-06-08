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  3. 08 Haziran 2017 00:15

Trafikte ayı var!

Seyir halinde olan motosikletteki ayıyı görenler gözlerine inanamadı. Rusya’da bir sürücü, ayısını motosikletine bindirip trafiğe çıktı. Bu duruma alışık olduğu gözlenen ayı istifini bozmadan dururken, şaşırtan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

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