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  4. Trafikte bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Trafikte bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultanbeyli'de kaza sonrası iki grup birbirine girdi. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasında yansıdı.

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