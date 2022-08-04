Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü Trafikte bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü 04 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 17:10 İstanbul Sultanbeyli'de kaza sonrası iki grup birbirine girdi. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasında yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ebd3563c299d06c47c3113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KPSS skandalıyla gündeme gelen Yediiklim yayınevinin sahibi ÖSYM'yi suçladı İstanbul'da ''pes'' dedirten hırsızlık AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!'' MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu KPSS iptal edildi İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği Boğazı plaj sanan yabancı uyruklu böyle kurtarıldı Doluya aracın içinde yakalanan çift dehşeti yaşadı ''Kılıçdaroğlu Güneydoğu'ya gidemez'' diyen iktidara yanıt gibi görüntü