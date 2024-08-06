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  4. Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı

Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı

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Antalya'da otomobiline çarptığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesen bir sürücü şoförü yumruklayıp, halk otobüsünün kontak anahtarını alarak kaçtı.

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