Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan olay gönderme Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan olay gönderme 15 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 21:30 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin sürpriz bir şekilde boşanmalarının ardından yeni bir aşka yelken açan Gökhan Çıra, Ciğerci'ye gönderme yapmayı da ihmal etmiyorlar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6192a75c6952f334180a0113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıllara durgunluk veren olay: Gelin ve damadın etrafında drift yaptı! Dünyada bir ilk! Hem yolda hem de tren yayında hareket edebiliyor Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülenen Batuhan Karacakaya yorumları tiye aldı! Al Sana Haber'de sular durulmuyor! Mesajları ifşa edilen Tuğba Ekinci programdan ayrıldı Yargı dizisinde Kadir Şeker sahnesi sosyal medyayı salladıosyal medyaya damga vurdu İmamoğlu'nun eski işi ünlü şarkıcıyı şaşırttı: ''Gerçekten mi?'' Türkiye'nin ilk pastanesi kepenk kapatıyor Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar Ürdün-İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci şoku!