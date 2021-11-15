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  4. Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan olay gönderme

Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan olay gönderme

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin sürpriz bir şekilde boşanmalarının ardından yeni bir aşka yelken açan Gökhan Çıra, Ciğerci'ye gönderme yapmayı da ihmal etmiyorlar.

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