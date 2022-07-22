Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı

Yoğun trafikte canı sıkılan bir kadın arabanın üzerine çıkarak twerk yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da4d6262bb5e2e426bfe13" allowfullscreen></iframe>