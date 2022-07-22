Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 10:10 Yoğun trafikte canı sıkılan bir kadın arabanın üzerine çıkarak twerk yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da4d6262bb5e2e426bfe13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler Ersan Şen canlı yayında ''kahretsin'' deyip açıkladı: Dövizi sabitleyecekler! İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu Gece yarısı korkutan yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı Selen Görgüzel'in ''güzellik'' itirafı olay oldu: ''Sünnet derisinden...'' Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada Sadettin Saran’dan Milli Eğitim'de acil reform çağrısı ''Londra'da'' olduğu iddia edilen Berat Albayrak İstanbul'dan çıktı Rapçi Murda’dan kendisine para atan izleyicisine olay yanıt