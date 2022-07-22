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  4. Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı

Trafikte canı sıkılan kadın arabanın üzerinde twerk yaptı

Yoğun trafikte canı sıkılan bir kadın arabanın üzerine çıkarak twerk yaptı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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