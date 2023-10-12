Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar 12 Ekim 2023 Perşembe Saat: 11:51 Adana’da ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6527b375576c5e1cf50cc203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı Bir şehrimizde termometreler -5 dereceyi gösterdi Kalıcı deprem konutları yükseliyor; işte son durum Melis Sezen çok özel dansıyla hayran bıraktı Hobi olarak başlamıştı ama... Gören hormonlu sansa da altında ata tohumu var İlber Ortaylı ve Celal Şengör’in ortadoğu yorumu olay oldu İsrail, Gazze'deki bir mahalleyi daha haritadan sildi Lübnan'da Türk Bayrağı yakıldı Sokak ortasında silahlar konuştu; 1 yaralı