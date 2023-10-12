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Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar

Adana’da ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi.

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