Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar

Adana’da ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6527b375576c5e1cf50cc203" allowfullscreen></iframe>