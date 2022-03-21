Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi 21 Mart 2022 Pazartesi Saat: 19:20 Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran zanlı hakkında 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238a5c666120872fa7bf8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 132 taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada Kemal Sunal hayranlarının gözü yaşlı... Bu görüntüleri ilk kez yayınlandı 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Habertürk'te yine ilginç anlar! Ekonomi konuşulurken konu nerelere geldi Mustafa Sarıgül bu sefer esnafı tokatladı Furkancılara polisten sert müdahale! Soruşturma başlatıldı Tribün çöktü: 200 yaralı var! Kabus anları kamerada Ukraynalı sivillerin Rus askerlerini püskürtme anı olay oldu Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı!