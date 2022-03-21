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  4. Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi

Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran zanlı hakkında 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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