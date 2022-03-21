Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran zanlı hakkında 7 farklı suçtan 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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