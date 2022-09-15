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  4. Trafikte dehşet! Yolda tartıştıkları motokuryeye böyle saldırdılar

Trafikte dehşet! Yolda tartıştıkları motokuryeye böyle saldırdılar

İstanbul Ataşehir'de cip sürücüsü ve yanındaki kişi, trafikte tartışma yaşadığı motokuryeyi darbetti. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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