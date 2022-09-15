Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte dehşet! Yolda tartıştıkları motokuryeye böyle saldırdılar Trafikte dehşet! Yolda tartıştıkları motokuryeye böyle saldırdılar 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 12:50 İstanbul Ataşehir'de cip sürücüsü ve yanındaki kişi, trafikte tartışma yaşadığı motokuryeyi darbetti. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6322f55bb0860d5dea020c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı Ev sahibi olmak isterken hayatlarının şokunu yaşadılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! 2 asırlık caminin kubbesini soydular MSB’den Azerbaycan'a 'rap müzikli' destek Mersin Büyükşehir çalışanı 10 kişi gözaltına alındı 7 ilde sahte alkol operasyonu: 200'e yakın gözaltı kararı var! Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü