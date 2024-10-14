Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 10:16 Güncelleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:16 Türkiye'nin dört bir yanında hızla artan ve çığrından çıkan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Turizm cenneti Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670cc53bdd852f88af06bc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve aralı var Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti