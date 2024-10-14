Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada

Türkiye'nin dört bir yanında hızla artan ve çığrından çıkan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Turizm cenneti Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı

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