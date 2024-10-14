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  4. Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada

Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada

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Türkiye'nin dört bir yanında hızla artan ve çığrından çıkan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Turizm cenneti Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı

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