Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte eli silahlı maganda kamerada Trafikte eli silahlı maganda kamerada 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 08:35 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 Salı 08:35 Bartın'da bir düğün konvoyunda bir kişi tabanca ile havaya ateş açarken, araçta bulunan bir başka kişinin ise bu durumu görüntülediği anlar, olay yerinden geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d1d4197dc1422eb20ea373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ? İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası