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Trafikte eli silahlı maganda kamerada

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Bartın'da bir düğün konvoyunda bir kişi tabanca ile havaya ateş açarken, araçta bulunan bir başka kişinin ise bu durumu görüntülediği anlar, olay yerinden geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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