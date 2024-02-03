Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 12:55 İstanbul'da trafikteki eli silahlı magandalara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer silahıyla sağa sola ateş açan maganda bir motosiklet sürücüsüydü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be0d9c6bb1281dc100ee43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti Yasa dışı bahisçiler radara yakalandı: 33 tutuklama var Kurtlar Vadisi ile ünlenmişti... Yangında kül oldu Çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine gönderdi Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı