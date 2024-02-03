Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı

İstanbul'da trafikteki eli silahlı magandalara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer silahıyla sağa sola ateş açan maganda bir motosiklet sürücüsüydü...

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