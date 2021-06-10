Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte ilginç anlar; genç kadın yolun ortasına yatıp trafiği kesti Trafikte ilginç anlar; genç kadın yolun ortasına yatıp trafiği kesti 10 Haziran 2021 Perşembe Saat: 10:40 Adana’da yaşanan olayda, işlek bir cadde olan merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c1c1fc30965d55405e7f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da şaşırtan manzara! Tarlalarda balık tuttular İmamoğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi böyle kurtardı A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Köprü çıkışında otomobil yangını Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama