Trafikte ilginç anlar; genç kadın yolun ortasına yatıp trafiği kesti

Adana’da yaşanan olayda, işlek bir cadde olan merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.

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