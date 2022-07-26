Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte kadın şoföre yumruklu saldırı! Trafikte kadın şoföre yumruklu saldırı! 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 08:20 İzmir'de belediye otobüsünün kadın şoförü "durak harici yolcu almadığı" gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62df79944c6daa73c1216c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalanladı Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!'' TRT'deki yayında ''soru'' kavgası! Sunucu ile spor yorumcusu böyle tartıştı! Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı