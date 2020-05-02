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  3. 02 Mayıs 2020 12:20

Trafikte kadın sürücüye sopayla dayak kamerada!

Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.

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