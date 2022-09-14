Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde bulunan bir kadın, yanındaki erkek tarafından darp edildi. O anlar başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.

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