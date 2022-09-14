  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı

Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde bulunan bir kadın, yanındaki erkek tarafından darp edildi. O anlar başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada
AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!''
Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı
İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi
Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı!
Bakan Soylu, ''bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz'' diyerek paylaştı: ''Lanet olsun!''
PKK’nın ininden çıkanlar şoke etti
O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi
İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada