Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 16:10 İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde bulunan bir kadın, yanındaki erkek tarafından darp edildi. O anlar başka bir aracın iç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6321d2cb32e92129bc2c9483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı! Bakan Soylu, ''bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz'' diyerek paylaştı: ''Lanet olsun!'' PKK’nın ininden çıkanlar şoke etti O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada