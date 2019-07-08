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  3. 08 Temmuz 2019 16:55

Trafikte kendisine yol vermeyen gence defalarca ateş etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden trafikte tartıştığı 21 yaşındaki gence defalarca ateş etti. Yol kenarındaki bir otomobilin arkasına saklanan genç, canını zor kurtardı. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Menderes Cadesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Umut Sadun idaresindeki 51 HV 586 plakalı...

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