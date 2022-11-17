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  4. Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü

Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü

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ABD’de tırın üzerinde dans eden 25 yaşındaki erkek köprüye çarparak hayatını kaybetti. Kaza anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

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