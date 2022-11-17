Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü Trafikte korkunç ölüm! TIR'ın üstünde öldü 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 14:10 Güncelleme: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:10 ABD’de tırın üzerinde dans eden 25 yaşındaki erkek köprüye çarparak hayatını kaybetti. Kaza anları saniye saniye kameralara kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637616aa9b21bb0c22578543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası! Tahran’ın hava durumunu anlatan sunucu başörtüsünü çıkardı Dünya Kupası öncesi muhabirlere canlı yayında saldırı Ev sahibi olmak isterken, kendi evinde kiracı oldu Kaz Dağları'ndan beslenen koca baraj bakın ne halde! İmamoğlu’ndan İstanbul'a ''Atatürk’ün mirası açılıyor'' müjdesi Adnan Oktar operasyonundan yeni görüntüler Sınıfta kalça dansı yapan öğretmen olay oldu Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu