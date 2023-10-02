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  4. Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti

Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti

İstanbul Pendik'te trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü cipin önüne keserek sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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