Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti Trafikte maganda dehşeti! Yolu kesip darbetti 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 21:15 İstanbul Pendik'te trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü cipin önüne keserek sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651b08b8f934cf7b8538be73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 30 bin kişinin yaşadığı ilçeye akın! Nüfus 100 bine dayandı Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı