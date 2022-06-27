Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte moto kuryeye silahlı darp Trafikte moto kuryeye silahlı darp 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 12:25 Ankara'da bir moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından darp edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün kasklı kuryeye zıplayarak kafa atmaya çalıştığı ve elindeki tabanca ile şiddet uyguladığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9779dc8689b05d13490d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı Gürültü yapan eşini süpürgenin kablosuyla boğdu Taksiciye ''Sür lan'' deyince ortalık karıştı Kuyumcuda dehşet anları Valilikten Ümit Özdağ'a yasağı! Şehrin girişi kapatıldı Melis Sezen'den ''çılgın dans" videosu MHP'den Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt