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Trafikte moto kuryeye silahlı darp

Ankara'da bir moto kurye, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından darp edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün kasklı kuryeye zıplayarak kafa atmaya çalıştığı ve elindeki tabanca ile şiddet uyguladığı görüldü.

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