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  3. 15 Haziran 2017 11:15

Trafikte ölümüne kavga kamerada

E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giderken kavgaya tutuşan motosiklet sürücüsü ile ticari taksi sürücüsünün hastanede biten kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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