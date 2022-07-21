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Trafikte polis memurunu bıçakladı! O anlar kamerada

Samsun'da trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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