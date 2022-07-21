Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte polis memurunu bıçakladı! O anlar kamerada Trafikte polis memurunu bıçakladı! O anlar kamerada 21 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 16:55 Samsun'da trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d95acf4e0b683543456113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kayıp genç kadının cansız bedeni bulundu! Skandal! Uçakta ikram edilen yemekten çıkanlar mide bulandırdı Tedaviyi beğenmedi diş hekimine saldırdı Çılgın Türkler iş başında! Yakıtsız çalışan jeneratör üretti Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Kadını vatandaşlar kurtardı Günde 33 bin TL, ayda 1 milyon TL kazanıyor! Yaptığı işe inanamayacaksınız! Esenyurt'ta milyonluk vurgun kamerada Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gaziantep'te Fiyat İstikrarı Komitesi'nden 5 maddelik açıklama