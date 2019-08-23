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  3. 23 Ağustos 2019 23:49

Trafikte rezalet ! Ünlü futbolcunun eşi trafiği birbirine kattı

Cezayirli ünlü oyuncu Riyad Mahrez’in eşi Rita Mahrez, otomobilini iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mahrez, takipçileri tarafından büyük tepki gördü.

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