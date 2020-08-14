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  3. 14 Ağustos 2020 13:10

Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı!

İstanbul Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

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