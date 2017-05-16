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  3. 16 Mayıs 2017 11:15

Trafikte tehlikeli sohbet

Kayseri'de, bir motosiklet sürücüsünün otomobile tutunarak yolda ilerlemesi ve otomobildekilerle sohbet etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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