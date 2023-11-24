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Trafikte tekme tokat kavga kamerada

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İstanbul Tuzla'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada sürücüler tekme tokat kavga etti.

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