Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte tekme tokat kavga kamerada Trafikte tekme tokat kavga kamerada 24 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:30 Güncelleme: 24 Kasım 2023 Cuma 10:30 İstanbul Tuzla'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada sürücüler tekme tokat kavga etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656051339a70a30b930cf473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanına alınmayınca dehşet saçtılar! Cinayet anı kamerada İrlanda'nın başkenti savaş alanına döndü Artvin'de heyelan; dev kayalar yolu kapattı Trafik polisi çakarlılara fena çaktı Sosyal medya fenomeni uyuşturucu kuryesi çıktı! Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı 68 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Zonguldak'ta batan gemiden yapılan son anons ortaya çıktı Bakan Özhaseki depreme böyle yakalandı