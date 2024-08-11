  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var

Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var

Mersin'de iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmada silahlar konuştu. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi...
Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi...
Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı
Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı
Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur
Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur
İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada
İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada
Perseid meteor yağmuru Türkiye'den böyle görüntülendi
Perseid meteor yağmuru Türkiye'den böyle görüntülendi
Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı
Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı
Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı
Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı
Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''
Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''