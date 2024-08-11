Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 22:47 Mersin'de iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmada silahlar konuştu. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b915667a88c5f4f603c603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi... Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada Perseid meteor yağmuru Türkiye'den böyle görüntülendi Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''