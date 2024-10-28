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  4. Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı

Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklete binen 4 genç ölüme meydan okurken, motosiklet sığmak için yolculardan birinin sürücünün omzuna çıktığını görenlerin ağızları açık kaldı.

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