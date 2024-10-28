Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 13:56 Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklete binen 4 genç ölüme meydan okurken, motosiklet sığmak için yolculardan birinin sürücünün omzuna çıktığını görenlerin ağızları açık kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f6dc68c1ec13b6d0d7f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü! Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz ''Emeklilik'' düşmanı Mehmet dede: ''Emekliliği Allah nasip etmesin'' Yine Esenyurt, yine olay: Otomobil fareleri kamerada İstanbul'da eli bıçaklı tacizci kız kardeşe dehşeti yaşattı Çöpten çıkan kemikler paniğe neden oldu Gümrükte dev operasyon: 103 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi