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Trafikte yol verme cinayeti kamerada!

Adana’da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen minibüs şoförünün, tır sürücüsüyle tartışma ve vurulma anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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