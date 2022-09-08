Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı! Trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı! 08 Eylül 2022 Perşembe Saat: 11:40 Konya'da trafikte yaşanan yol verme kavgasında silahlar konuştu. Silahlı magandanın açtığı ateş sonucunda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6319aa7fbece443cc2561733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu İmamoğlu: ''İstanbullunun malını İstanbulluya geri vermek için çalışıyoruz'' Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu! Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var! TÜGVA'nın yaz okulu öğrencileri tekbirlerle yürüdü İsmailağacı isimden skandal sözler! Depremlerin nedeni bakın neymiş! Trabzonspor'dan bir transfer daha! Evine geri döndü Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü'' İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü