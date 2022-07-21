Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikte yol verme kavgasında kan aktı Trafikte yol verme kavgasında kan aktı 21 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 11:05 Bursa'da trafikte makas atma meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımadan saldırırken, yangın tüpüyle başına vurulan bir kişi hastanelik oldu. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d908cc072be871c16231a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kamyonetli otomobil hırsızları kamerada Türkiye'de yeniden kapanma olur mu? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Taciz mağduru genç kıza öldüresiye dayak Ankara'da eli bıçaklı yarı çıplak Afgan dehşeti! Giyim mağazasının ortasında seccade açıp namaz kıldı Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk İHA'sına böyle yakalandı