Trafikte yol verme kavgasında kan aktı

Bursa'da trafikte makas atma meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımadan saldırırken, yangın tüpüyle başına vurulan bir kişi hastanelik oldu. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

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