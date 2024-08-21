Trafikteki düğün magandalarının cezası bu oldu

Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün ehliyetine psikoteknik eğitimine sevk edilmek üzere el konuldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c56a2737ad6569f00d9f63" allowfullscreen></iframe>