Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafikteki eli silahlı maganda kamerada Trafikteki eli silahlı maganda kamerada 25 Haziran 2021 Cuma Saat: 15:10 İstanbul trafiğinde yol isteyen sürücüye kamyonet sürücüsü, silahını gösterdi. Magandanın dehşete düşüren görüntüleri kameralara yansırken polis yol vermek yerine silah gösteren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d5c7b8bee1424d405f0f67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükşen çifti cinayeti için özel ekip kuruldu Kömür tozu ilçenin kabusu oldu Delta varyantı bir ilimizde daha görüldü! 56 kişi karantinada Kerimcan Durmaz'dan Uçaktaki iğrenç paylaşımı için olay sözler Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin’in eski sevgilisi yeni sevgilisini denize attı İstanbul'da intihar girişiminde ortalık birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali sonrası izleyiciyi üzen veda İstanbul'da çevreyolunda bir faciadan dönüldü Korkunç cinayet, misafirler kokudan şüphelenince ortaya çıktı!