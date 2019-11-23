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  3. 23 Kasım 2019 12:40

Trafikteki soyguncu kadınlar çetesi kamerada!

Edirne’de "hastayız yol paramız yok" diyerek sürücülerin duygularını sömürerek vatandaşı kandıran kadınlar çetesi saniye saniye görüntülendi.

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