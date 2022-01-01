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  4. Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı!

Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı!

Edirne’de son günlerde etkili olan sağanakla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri, geçen yıla göre 4 kat arttı. Ergene Nehri'nde ise turuncu alarm verildi.

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