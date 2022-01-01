Anasayfa Video Galeriler Gündem Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı! 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 15:10 Edirne’de son günlerde etkili olan sağanakla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri, geçen yıla göre 4 kat arttı. Ergene Nehri'nde ise turuncu alarm verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d044ae32395d646e207873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksiciden polisin önünde yolcuya fırça İstanbul'da yeni yıl böyle başladı: 11 araç birbirine girdi! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı İstanbul'da doktora aşı dayağı Yeni yılın ilk ''yan bakma'' kavgasında kan aktı: 1 ölü! İrem Derici'den canlı yayına damgasını vuran itiraf Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ?