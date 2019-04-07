  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Nisan 2019 20:05

Trambüsten inen kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Malatya’da, trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Kız öğrencinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, cuma günü İnönü Üniversitesi Kampüsü’nde meydana geldi. Eğitim Fakültesi öğrencisi R.K., üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada öğretim görevlisi...

Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Bolu Belediye Başkanı Özcan ''Suriyeli'' sözünü tutacak mı ?
Bolu Belediye Başkanı Özcan ''Suriyeli'' sözünü tutacak mı ?
Video Galeri
Gezmekten sıkılıp reçel işine girdiler
Gezmekten sıkılıp reçel işine girdiler
Video Galeri
Sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi
Video Galeri
42 yıldır girdiği bütün seçimi kazandı
42 yıldır girdiği bütün seçimi kazandı
Video Galeri
Teröristlere bir darbe daha
Teröristlere bir darbe daha
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM