Trambüsten inen kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında
07 Nisan 2019 20:05
Trambüsten inen kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Malatya’da, trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Kız öğrencinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, cuma günü İnönü Üniversitesi Kampüsü’nde meydana geldi. Eğitim Fakültesi öğrencisi R.K., üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada öğretim görevlisi...