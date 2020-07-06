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  3. 06 Temmuz 2020 22:25

Tramvay arıza yaptı, seferlerde aksamalar yaşanıyor

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Gaziantep'te tehlikeli serinlik
Gaziantep'te tehlikeli serinlik
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Bursa'da maske kuralına uymayanlara 900 TL ceza kesildi
Bursa'da maske kuralına uymayanlara 900 TL ceza kesildi
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Çanakkale'de orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Çanakkale'de orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Bakan Soylu: ''Alabaylar Çetesi çökertildi''
Bakan Soylu: ''Alabaylar Çetesi çökertildi''
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İETT otobüsü köprü ayağına çarptı! Çok sayıda yaralı var
İETT otobüsü köprü ayağına çarptı! Çok sayıda yaralı var
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Havai fişek fabrikasında facia ''geliyorum'' demiş!
Havai fişek fabrikasında facia ''geliyorum'' demiş!
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