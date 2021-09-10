Anasayfa Video Galeriler Gündem Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular 10 Eylül 2021 Cuma Saat: 17:25 Kocaeli İzmit'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan G.E. (65) adlı kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı. G.E. itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613b6adcedf3823c931be2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada A Haber'in ''sansürlediği'' görüntüleri Akşener paylaştı THY uçağında panik! O anlar yolcunun kamerasında İstanbul'da indirim izdihamı 6 terörist daha öldürüldü Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı