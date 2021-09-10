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  4. Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular

Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular

Kocaeli İzmit'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan G.E. (65) adlı kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı. G.E. itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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