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  3. 04 Şubat 2020 23:55

Tramvay hattında kaza ! Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınında meydana gelen kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

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