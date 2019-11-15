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  3. 15 Kasım 2019 14:00

Tramvayda hamile kadına saldırı anı kamerada

Rusya’da alkollü adam, tramvayda hamile bir kadına saldırdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken hamile kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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