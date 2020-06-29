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  3. 29 Haziran 2020 11:30

Tramvayda korkutan kalabalık

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte toplu taşıma kullanımı arttı. Tramvaydaki kalabalık vatandaş kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Karadeniz'de sahil yolu çöküyor!
Karadeniz'de sahil yolu çöküyor!
Video Galeri
Sabah kadar alev alev yandı! Fabrikada korkutan yangın
Sabah kadar alev alev yandı! Fabrikada korkutan yangın
Video Galeri
İstanbul yeni haftaya yine trafik çilesiyle başladı
İstanbul yeni haftaya yine trafik çilesiyle başladı
Video Galeri
İstanbul'da kargalarla kedilerin savaşı kamerada
İstanbul'da kargalarla kedilerin savaşı kamerada
Video Galeri
Muhabir canlı yayında soyuldu! O anlar kamerada
Muhabir canlı yayında soyuldu! O anlar kamerada
Video Galeri
İzmir’de halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
İzmir’de halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
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