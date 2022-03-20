Anasayfa Video Galeriler Gündem Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı 20 Mart 2022 Pazar Saat: 18:05 İstanbul'da soğuktan üşüyen sokak köpeği, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına gitti. Yolcudan yer isteyip koltuğa oturan köpeğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623742b0870a63528e144053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asfalt ağladı! TOGG'un bir de karlı yollardaki performansını görün Fethiye'de ormanlık alanda yangın Rusya'nın ceset konvoyu görüntülendi İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu Rusya, Mikolayiv kentini vurdu Balıkçı bu sefer gerçekten bir canavar yakaladı: Kıskaçlı balık görenleri şoke etti!