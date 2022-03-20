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Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı

İstanbul'da soğuktan üşüyen sokak köpeği, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına gitti. Yolcudan yer isteyip koltuğa oturan köpeğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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