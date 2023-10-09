Anasayfa Video Galeriler Gündem Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 18:55 Konya'da hareket halindeki tramvayın önüne dengesini kaybederek düşen 45 yaşındaki kadın, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6524226d9c633a4cf9790cf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tanju Özcan’ın fotoğrafı çöpe atıldı Marketlerin dans şovcusu Nimet Hoca'nın dönüşü muhteşem oldu Marketten sucuk diye aldı, dışı sucuk içi ise bakın ne çıktı! Otobüste kadın yolculardan şoke eden küfür