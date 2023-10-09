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Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti

Konya'da hareket halindeki tramvayın önüne dengesini kaybederek düşen 45 yaşındaki kadın, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

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