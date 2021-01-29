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  3. 29 Ocak 2021 21:20

Trans birey ile genç kadın tekme tokat birbirine girdi!

İzmir'in Konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Video Galeri
Dehşet anları kamerada! Kız meselesi yüzünden arkadaşını gözünden bıçakladı
Dehşet anları kamerada! Kız meselesi yüzünden arkadaşını gözünden bıçakladı
Video Galeri
Trafikten sıkılan genç kız, araçtan inip dans etti
Trafikten sıkılan genç kız, araçtan inip dans etti
Video Galeri
İstifaların ardından CHP'den ilk açıklama -
İstifaların ardından CHP'den ilk açıklama -
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Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Ali Koç Ve Göksel Gümüşdağ'ın ''İrfan Can'' görüşmesi görüntülendi
Ali Koç Ve Göksel Gümüşdağ'ın ''İrfan Can'' görüşmesi görüntülendi
Video Galeri
Fırtınada sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu
Fırtınada sürüklenen gemi Zeytinburnu'nda karaya oturdu
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