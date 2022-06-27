Anasayfa Video Galeriler Gündem Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 17:35 Açtığı YouTube kanalında spor gündemine dair konuklar ağırlayan ve değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat canlı yayın kazası geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9c02bcf139b61ff2783a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı Hababam Sınıfı oyuncularının bu görüntüleri olay oldu Trafikte falçatalı manyak! 3 kişiyi yaraladı Muhabirinin zor anları: Canlı yayında rögara düştü Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Trafikte moto kuryeye silahlı darp Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı