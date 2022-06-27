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Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü

Açtığı YouTube kanalında spor gündemine dair konuklar ağırlayan ve değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat canlı yayın kazası geçirdi.

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