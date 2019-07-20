“Transferde nokta atışı yapacağımız yer hücum bölgesi”
20 Temmuz 2019 17:40
“Transferde nokta atışı yapacağımız yer hücum bölgesi”
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İM Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda nokta atışı yapacağımız yer, hücum bölgesi. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu konuda harıl harıl çalışıyor” dedi. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni sezon kamp çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı’na...