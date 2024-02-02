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  4. Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi

Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı yüksek hızlı trenle seyahat etmek isteyen yolcular sefer sayılarının az olmasından dolayı bilet bulmakta zorlanıyor.

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