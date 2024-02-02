Anasayfa Video Galeriler Gündem Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 14:35 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 14:35 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı yüksek hızlı trenle seyahat etmek isteyen yolcular sefer sayılarının az olmasından dolayı bilet bulmakta zorlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bcd38ffd7a308ec7096723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyen isyan etti Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor! Milyonlarca dolar değerinde... 42 tarihi eser daha yurda döndü AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum: ''İstanbul'da 650 bin konutu 5 yılda dönüştüreceğiz'' Dilber yine döktürdü! İnci Taneleri dizisine damga vuran sahne Kuyumcuda ''mide bulandıran'' hırsızlık girişimi kamerada Depremde kaybettiği bebeğine 1 ay sonra kavuştu